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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MENİJE NUR ÖZCAN

Menije Nur Özcan

İyi Parti
Menije Nur Özcan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Malatya
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Malatya 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı