Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET DOĞAN

Mehmet Doğan

İyi Parti
Mehmet Doğan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Manisa
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Manisa 10. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı