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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESİN ERKOÇ

Esin Erkoç

İyi Parti
Esin Erkoç
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : MİMAR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Mersin 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı