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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZER ÖZEL

Özer Özel

İyi Parti
Özer Özel
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1979
ÖZGEÇMİŞİ

1979 yılında Mersin'de doğdu. Ticaretle uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı