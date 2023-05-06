Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT DENİZ GÜNEYSU

Umut Deniz Güneysu

İyi Parti
Umut Deniz Güneysu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Muş
  • MESLEĞİ : VETERİNER
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Muş 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı