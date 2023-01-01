Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER FARUK AİŞEOĞLU

Ömer Faruk Aişeoğlu

İyi Parti
Ömer Faruk Aişeoğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Ömer Faruk Aişeoğlu İYİ PARTİ Şanlıurfa 13. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı