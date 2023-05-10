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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

NURHAK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

NURHAK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

NURHAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,068 | Katılım Oranı: %83.16
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %51.553,744 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.492,650 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.99580 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.45178 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.2591 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2820 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,582 | Katılım Oranı: %71.49
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.883,486 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.452,382 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %12.68852 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,721 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,794 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%44.29 3,229 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.26 1,914 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.07 807 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%10.04 732 oy 0
İyi Parti
%6.13 447 oy 0
Saadet Partisi
%1.62 118 oy 0
Vatan Partisi
%0.43 31 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 12 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı