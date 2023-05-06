;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER KARABÜK
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARABÜK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KARABÜK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 176,018 | Katılım Oranı: %87.73
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.4497,688 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %23.2234,662 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.2713,836 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.321,967 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.46688 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.29432 oy
%100
Seçmen Sayısı: 166,249 | Katılım Oranı: %78.17
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.5781,621 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.0343,018 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.391,760 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 101,483 oy 0
Millet İttifakı
%0 46,213 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.88 80,848 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.63 24,947 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.75 20,635 oy 0
İyi Parti
%12.42 18,641 oy 0
Saadet Partisi
%1.75 2,625 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.99 1,486 oy 0
Vatan Partisi
%0.37 552 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 323 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı