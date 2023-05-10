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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DİGOR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DİGOR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,731 | Katılım Oranı: %81.97
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %78.498,548 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.331,778 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.24462 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.6571 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.2224 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.067 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,682 | Katılım Oranı: %71.52
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %81.68,460 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.871,749 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.53159 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,683 oy 0
Millet İttifakı
%0 325 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%80.78 8,769 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%14.6 1,585 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.88 204 oy 0
İyi Parti
%0.94 102 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.9 98 oy 0
Vatan Partisi
%0.46 50 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 29 oy 0
Saadet Partisi
%0.18 19 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı