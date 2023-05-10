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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TALAS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TALAS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TALAS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 103,995 | Katılım Oranı: %89.65
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.9157,580 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %24.9622,848 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.299,417 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.211,107 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.43394 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.19176 oy
%100
Seçmen Sayısı: 82,823 | Katılım Oranı: %80.02
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.2338,440 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.4125,581 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.36881 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 60,527 oy 0
Millet İttifakı
%0 29,213 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.28 38,885 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.53 21,642 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.6 14,349 oy 0
İyi Parti
%14.18 13,040 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2 1,843 oy 0
Saadet Partisi
%1.98 1,824 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.86 795 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 167 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.09 86 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı