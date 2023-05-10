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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AKPINAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AKPINAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,955 | Katılım Oranı: %87.41
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.283,070 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.951,350 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.3516 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6834 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4824 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3216 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,329 | Katılım Oranı: %79.71
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.642,908 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %38.881,928 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.48123 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,255 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,722 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.15 2,684 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.42 1,233 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.31 571 oy 0
İyi Parti
%9.01 455 oy 0
BAĞIMSIZ
%2 101 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.67 34 oy 0
Saadet Partisi
%0.67 34 oy 0
Vatan Partisi
%0.48 24 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 13 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı