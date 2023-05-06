KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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