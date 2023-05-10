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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ASLANAPA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ASLANAPA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ASLANAPA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,501 | Katılım Oranı: %94
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.425,835 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.92541 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.5376 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8659 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1510 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1510 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,098 | Katılım Oranı: %88.24
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.245,625 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.071,337 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6848 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,020 oy 0
Millet İttifakı
%0 858 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%63.7 4,405 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.36 1,615 oy 0
İyi Parti
%7.26 502 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.18 289 oy 0
Saadet Partisi
%0.97 67 oy 0
Vatan Partisi
%0.23 16 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 11 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.14 10 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı