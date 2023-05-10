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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DOĞANYOL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DOĞANYOL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DOĞANYOL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,084 | Katılım Oranı: %76.72
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.431,853 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.37308 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.9190 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.2228 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9121 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.174 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,315 | Katılım Oranı: %67.33
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.321,793 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.88306 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.81106 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,851 oy 0
Millet İttifakı
%0 383 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.85 1,485 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.98 366 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.44 239 oy 0
İyi Parti
%4.45 102 oy 0
Saadet Partisi
%1.83 42 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.75 40 oy 0
Vatan Partisi
%0.44 10 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 6 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı