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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KIRKAĞAÇ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIRKAĞAÇ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKAĞAÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 29,256 | Katılım Oranı: %91.07
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.2217,103 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.235,742 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.912,559 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.91234 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.53136 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2153 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,361 | Katılım Oranı: %85.7
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.1915,283 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.338,928 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.47362 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 17,591 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,860 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.9 15,253 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.77 4,342 oy 0
İyi Parti
%12.26 3,176 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.03 2,338 oy 0
Saadet Partisi
%1.32 342 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.19 309 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 71 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.25 65 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı