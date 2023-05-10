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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ARTUKLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARTUKLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTUKLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 100,990 | Katılım Oranı: %85.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.0146,590 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %34.7429,424 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.166,908 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.14962 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.89755 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0759 oy
%100
Seçmen Sayısı: 84,937 | Katılım Oranı: %78.96
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.7336,822 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %38.9825,756 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %5.283,491 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 44,026 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,904 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.75 40,224 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%38.25 32,220 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.51 3,802 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.27 3,599 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.97 1,661 oy 0
İyi Parti
%1.65 1,392 oy 0
Saadet Partisi
%1.08 913 oy 0
Vatan Partisi
%0.42 353 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.42 350 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı