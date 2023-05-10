KIZILTEPE SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0