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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİLGÜN TOPAL

Nilgün Topal

Memleket Partisi
Nilgün Topal
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı