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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ BULUT

Mehmet Ali Bulut

Memleket Partisi
Mehmet Ali Bulut
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı