Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZKAN ÇELİK

Özkan Çelik

Memleket Partisi
Özkan Çelik
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı