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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAR GÜZEL

Serdar Güzel

Memleket Partisi
Serdar Güzel
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı