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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN KAYHAN

Ramazan Kayhan

Memleket Partisi
Ramazan Kayhan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı