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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KAĞAN ASLANOĞLU

Ali Kağan Aslanoğlu

Memleket Partisi
Ali Kağan Aslanoğlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı