Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN ULUKÖY

Osman Uluköy

Memleket Partisi
Osman Uluköy
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı