Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SABRULLAH EKİNCİ

Sabrullah Ekinci

Memleket Partisi
Sabrullah Ekinci
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı