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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA NİZAM DOĞRU

Mustafa Nizam Doğru

Memleket Partisi
Mustafa Nizam Doğru
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı