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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM TANCI

Adem Tancı

Memleket Partisi
Adem Tancı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı