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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ AKKOYUN

Ali Akkoyun

Memleket Partisi
Ali Akkoyun
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı