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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ERİNÇ

Murat Erinç

Memleket Partisi
Murat Erinç
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı