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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR BOZ

Uğur Boz

Memleket Partisi
Uğur Boz
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı