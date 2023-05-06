KÜTAHYA - MEMLEKET PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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EMET
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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