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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BATUHAN YILMAZ

Batuhan Yılmaz

Memleket Partisi
Batuhan Yılmaz
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı