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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DAMLA NUR SALĞAR

Damla Nur Salğar

Memleket Partisi
Damla Nur Salğar
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı