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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EFECAN SESLİ

Efecan Sesli

Memleket Partisi
Efecan Sesli
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı