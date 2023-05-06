;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER MERSİN
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERSİN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MERSİN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,272,836 | Katılım Oranı: %88.36
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.93417,495 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %37.44412,055 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.11133,268 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %11.87130,648 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.475,120 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.192,106 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,194,792 | Katılım Oranı: %77.26
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %54.56496,780 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.98291,231 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.46122,561 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 450,153 oy 0
Millet İttifakı
%0 458,491 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%27.92 307,858 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.04 298,172 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%16.93 186,663 oy 0
İyi Parti
%13.86 152,763 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.91 142,295 oy 0
Saadet Partisi
%0.69 7,556 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.41 4,486 oy 0
Vatan Partisi
%0.22 2,391 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.03 374 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı