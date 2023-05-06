ESKİŞEHİR - MİLLET İTTİFAKI

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay