Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İDRİS TAŞPINAR

İdris Taşpınar

Millet Partisi
İdris Taşpınar
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı