Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDAT YILDIRIM

Sedat Yıldırım

Millet Partisi
Sedat Yıldırım
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı