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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞENAY SOYSAL

Şenay Soysal

Millet Partisi
Şenay Soysal
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı