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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH ŞİNASİ YEGEN

Salih Şinasi Yegen

Millet Partisi
Salih Şinasi Yegen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı