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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HIDIR TURAN

Hıdır Turan

Millet Partisi
Hıdır Turan
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı