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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ZEKİ ÖZEN

Mehmet Zeki Özen

Millet Partisi
Mehmet Zeki Özen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı