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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN KAZALCI

Hüseyin Kazalcı

Millet Partisi
Hüseyin Kazalcı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı