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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CELAL TOKLU

Celal Toklu

Millet Partisi
Celal Toklu
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı