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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU

Hüseyin Abdullahoğlu

Millet Partisi
Hüseyin Abdullahoğlu
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı