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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURSUN IŞIK

Dursun Işık

Millet Partisi
Dursun Işık
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı