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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İKRAM BEKİR DENGİZ

İkram Bekir Dengiz

Millet Partisi
İkram Bekir Dengiz
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı