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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEVZİ ÜLKER

Fevzi Ülker

Millet Partisi
Fevzi Ülker
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı