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HATAY - MİLLET PARTİSİ

Millet
KISALTMA :Millet GENEL BAŞKAN :AYKUT EDİBALİ KURULUŞ TARİH :1984
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
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DÖRTYOL
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ERZİN
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HASSA
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İSKENDERUN
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KIRIKHAN
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KUMLU
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PAYAS
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REYHANLI
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SAMANDAĞ
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YAYLADAĞI
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı