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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA KARAOĞLU

Fatma Karaoğlu

Millet Partisi
Fatma Karaoğlu
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı